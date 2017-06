"GNTM"-Gewinnerin Céline hat ihr Aussehen verändert

Lang sind sie immer noch, aber jetzt sind ihre Haare wieder so fein wie vor der Teilnahme an der Castingshow "Germany's next Topmodel": Céline Bethmann (18) hat sich eine Woche nach ihrem Sieg in der TV-Show von ihren Extensions getrennt. Ein Foto von ihrem neuen, sehr natürlichen Look postete sie jetzt auf ihrem Instagram-Account. In ihrem Kommentar dazu feiert sie vor allem auch ihre Sommersprossen (engl. "Freckles"): "THINK PINK #schnippschnapphaareab #celinenators #freckles #frecklesonfleek".

"Germany's Next Topmodel - Best Catwalk Hits 2017" gibt es hier

Die Fans finden's wunderbar: Mit "Du bist das beste Idol, das es gibt", "Du bist echt hübsch, du hast es verdient", "#temaceline" oder "Omg du bist so hübsch" machen sie ihrer Begeisterung Luft. Verpasst worden waren ihr die Haarverlängerungen in der Umstyling-Folge von "GNTM".