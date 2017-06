Schauspielerin Birte Glang ist schwanger

Schauspielerin Birte Glang ("Radio Heimat") wird bald zum ersten Mal Mutter. Eine echte Überraschung - und zwar nicht nur für die Fans, sondern auch für die ehemalige "Unter uns"-Darstellerin selbst. Der "Bild" verriet die 35-Jährige, dass sie die Schwangerschaft erst in der 14. Woche bemerkte. Vorher habe sie an eine Krankheit gedacht und sei wegen Müdigkeit und Übelkeit zu verschiedenen Ärzten gegangen.

Fitness-DVD für werdende Mütter

Mittlerweile freut sie sich aber offenbar sehr auf ihr Kind, das im August zur Welt kommen soll. Glang hat sogar einen Weg gefunden, um die durch die Schwangerschaft verloren gegangenen Rollenangebote auszugleichen: In den USA will sie eine Fitness-DVD für werdende Mütter aufnehmen. Die Schauspielkarriere will sie aber nicht für immer aufgeben. Nach der Geburt soll wieder gedreht werden. Und noch ein wichtiges Detail teilte sie mit der Öffentlichkeit: Es wird ein Junge!