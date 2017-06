Zwischen diesen beiden Fotos liegen 13 Jahre - Internetnutzer staunen vor allem über ein Detail

Der erste Schultag ist für Eltern und Kinder ein aufregendes Ereignis, an das sie sich meist ihr Leben lang zurückerinnern.

Auch für Jason Gayler und seine Tochter Brittany aus Texas war der Tag, an dem er sie zum ersten Mal auf dem Weg in die Vorschule begleitete, ein sehr emotionales Erlebnis.

Sie hielten den Moment, in dem sie gemeinsam die Straße entlang gingen, fotografisch fest.

Seitdem sind 13 Jahre vergangen. Aus dem kleinen fünfjährigen Mädchen mit der viel zu großen pinken Umhängetasche ist eine hübsche junge Frau von 18 Jahren geworden.

Etwas aber hat sich nun, nach so langer Zeit wiederholt: Gerade ist Brittany mit der Schule fertig geworden - und auch an ihrem letzten Tag hat ihr Vater sie zur Schule begleitet.

Dieser Moment ist ebenfalls für die Nachwelt festgehalten. Auf ihrem Twitter-Profil stellte die 18-Jährige die beiden Bilder nebeneinander und schrieb dazu: “Mein Papa hat mich am ersten Tag zur Schule gebracht und heute hat er mich auch an meinem letzten Tag begleitet.”

my dad walked me to school on my very first day & today he walked me to school on my very last day pic.twitter.com/70RmbI7oQ9

— Brittany Gayler (@BrittanyGayler) 25. Mai 2017