Ed Sheeran singt in James Cordens "Carpool Karaoke" - das erwartet die Fans

Das Warten hat ein Ende! Nachdem Anfang des Jahres bereits von Weltstar Ed Sheeran (26) bestätigt wurde, dass er "irgendwann in diesem Jahr an 'Carpool Karaoke' teilnimmt", können sich die Fans jetzt freuen: Denn der Showmaster der "Late Late Show" James Corden (38) teilte via Social Media nun einen ersten Trailer des kommenden musikalischen Interviews - und auf dem Beifahrersitz trällert der beliebte "Shape of you"-Sänger.

Viel verrät das kurze Video nicht, doch schon jetzt steht fest: Ed Sheerans Gitarre darf auch bei Interviews auf kleinstem Raum nicht fehlen und sowohl Corden als auch der Rotschopf liefern sich ein zweistimmiges Rap-Battle des Songs "Sing", das sich sehen und hören lassen kann. Am Dienstag, den 6. Juni, soll die "Carpool Karaoke"-Folge, die ausnahmsweise in London gedreht wurde, im US-amerikanischen TV ausgestrahlt werden, danach gibt es auch für die deutschen Fans den Clip online zu sehen.