Jessica Paszka ist offiziell die neue "Bachelorette": Diesen Typ Mann sucht sie

Nun ist die Katze aus dem Sack: Jessica Paszka (27) wurde vom Sender RTL offiziell als neue "Bachelorette" 2017 bestätigt. Die 27-Jährige wird ab 14. Juni um 20:15 Uhr auf die Suche nach dem Mann fürs Leben gehen. Paszka wohnt derzeit in Essen und ist selbstständig in der Fashion- und Beauty-Szene tätig. Seit Mitte 2014 ist sie Single.

So tickt die Neue

Im Jahr 2014 war Jessica Paszka noch als Kandidaten beim TV-Pendant "Der Bachelor" dabei. Nun buhlen 20 Männer um ihre Rosen - und um ihr Herz. "Ich bin eine starke und selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will. Ich habe aber zugleich einen sensiblen, weichen Kern", beschreibt sich die 27-Jährige selbst. Als ihre Hobbys werden tanzen, lesen, reisen, singen und Fitness aufgelistet. "Ich bin sehr weiblich und ladylike, aber wer mich kennt, weiß, dass ich für jeden Spaß zu haben bin", so Paszka weiter.

Auch wenn sich die neue "Bachelorette" auf den roten Teppichen und vor der Kamera wohlfühlt, privat verbringt sie ihre Zeit am liebsten mit ihren Eltern und ihren Freunden. Doch sie verspricht: "Mit mir wird es nie langweilig." Und wie soll ihr Traumtyp sein? "Ein typischer Macho hat bei mir keine Chance!" Die 20 Single-Männer haben am ehesten eine Chance, wenn sie "authentisch und locker" sind. "Ich mag einfach gute Stimmung. Und ich merke es sehr schnell, wenn man mir etwas vormacht..." Man darf gespannt sein, ob sich das bewahrheitet.