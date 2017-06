Diese Sonnenbrillen-Styles lieben die Stars

Die Temperaturen sind bereits sommerlich und neben Kleidungsstücken wie Röcken, Bikinis und Co. ist jetzt vor allem ein Accessoire unverzichtbar: die Sonnenbrille. Sie schützt die Augen nicht nur vor der schädlichen UV-Strahlung, sondern rundet das Outfit auch perfekt ab. Denn je nach Brillenform kann man so seinem Look eine Extraportion Coolness oder auch den femininen Feinschliff verleihen. Wenn es nach den Promis geht, sind diese Modelle besonders angesagt:

Aviators

Mit dieser verspiegelten Sonnenbrille liegen Sie voll im Trend

Klassische Pilotenbrillen kommen nie aus der Mode. Sie zeichnen sich durch tropfenförmige Gläser aus und sehen dank der schmalen metallischen Gestelle cool und modern aus. Das Beste: Aviators kann man bei jeder Gesichtsform tragen und sie passen zum legeren Alltagsoutfit ebenso gut wie zu einem eleganten Office-Ensemble aus Bluse und Bundfaltenhose. Der Clou für den Sommer 2017: Pilotenbrillen mit leicht getönten Gläsern in Gelb, Blau oder Rosa. Models wie Bella Hadid (20) oder Romee Strijd (21) sind schon Fans!

Verspiegelte Sonnenbrillen

Verspiegelte Sonnenbrillen, auch Mirror Sunglasses genannt, sind der Trend des Sommers. Klassische silber-verspiegelte Brillengläser wirken stylisch und cool, wer es extravaganter mag, greift zu blauen, rosafarbenen oder grünen Gläsern. Dadurch bekommt das Outfit einen unerwarteten, verspielten Touch. Vor allem bei eintönigen Outfits in Weiß oder Schwarz sorgen bunte Sonnenbrillen für ein optisches Highlight. Wer trägt den Look schon? Modebewusste Hollywood-Schönheiten wie etwa Jessica Alba (36), Vanessa Hudgens (28) oder Reese Witherspoon (41).

Cateye-Sonnenbrillen

Wer es feminin mag, für den sind Cateye-Sonnenbrillen genau das Richtige. Das Modell läuft nach außen spitz zu und zeichnet sich durch sanfte, katzenartige Linien aus, die auch markant aussehen können. Durch die großen Brillengläser wirken Cateye-Sunnies immer glamourös und sophisticated und lassen sich perfekt zu Kleidern und sommerlichen Hosenanzügen kombinieren. Stars wie Olivia Palermo (31), Miranda Kerr (34) und Angelina Jolie (41) sind bekennende Cateye-Fans.