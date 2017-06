"Chicago"-Crossover startet am Freitag um 20.15 Uhr auch im Live-Stream

"Chicago Fire", "Chicago Med" und "Chicago PD" treffen in dem Special aufeinander

Im Video erklären wir euch, wie ihr Vox online sehen könnt

"Chicago"-Crossover im Live-Stream sehen - erfahren, was passiert wenn die Serien "Chicago Fire", "Chicago Med" und "Chicago PD" eine Geschichte erzählen.

Das Crossover beginnt, als Christopher Herrmann dem Gangmitglied Freddy einen Job besorgt. Doch bei einem Streit sticht der Mann den Feuerwehr-Kommandanten nieder und verletzt ihn dabei lebensgefährlich.

Hermann wird im Chicago Med eingeliefert und sofort operiert. Joe Cruz macht sich unterdessen Vorwürfe und bietet dem Chicago PD seine rückhaltlose Unterstützung bei der Suche nach Freddie.

Und nicht nur das: Das Team der Feuerwehr Chicago wird in dieser Zeit auch zu einem Hausbrand gerufen.

Crossover bedeutet, Figuren aus verschiedenen Serien treffen während einer oder mehreren Folgen aufeinander. Im Fernsehen passiert dies nur dann, wenn die Serien schon zuvor in der selben fiktiven Welt spielen.

"Chicago"-Crossover im Live-Stream sehen, so geht's

Das "Chicago"-Crossover zieht sich über drei Folgen, wobei jede Serie eine Episode übernimmt: Nach "Chicago Fire" wird die Folge in der Krankenhaus-Serie "Chicago Med" fortgesetzt. Sie endet in einer Folge der Krimi-Serie "Chicago PD". Die drei Folgen zeigt Vox am Freitag ab 20.15 Uhr nacheinander - und zwar auch im Internet.

Diesen bietet der Sender selbst auf seinem Portal "TVnow" kostenpflichtig an.