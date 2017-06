Prinzessin Sofia: So setzt sie ihren Babybauch in Szene

Eigentlich ging es um Orden, doch im Mittelpunkt der Verleihung bei den Sophia Sisters in Stockholm stand ganz klar der Babybauch von Prinzessin Sofia von Schweden (32). Den hatte die 32-Jährige in ein lockeres knielanges, langärmeliges Sommerkleid in der Signalfarbe Brombeer gewickelt. Ein Gürtel aus demselben Stoff, den sie oberhalb des Bauches geknotet hatte, setzte diesen perfekt in Szene.

Zum Kleid kombinierte die Ehefrau von Prinz Carl Philip (38) zartnudefarbene Pumps und eine Clutch in der gleichen Farbe. Beim Make-up hielt sie sich dezent zurück, nur beim Nagellack griff sie die Farbe des Kleides wieder auf.

Das zweite Baby des royalen Paares soll im Herbst das Licht der Welt erblicken. Bis dahin wird es wohl noch so manchen Hingucker-Auftritt der brünetten Schönheit geben....