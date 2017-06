Amazon Prime: Streaming-Tipps für's Wochenende

Ein hochgradig ansteckender Virus verwandelt Menschen in Vampire. Das Ende der modernen Welt scheint gekommen. "The Strain” ist neu und exklusiv auf Amazon. | FXP

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

In der Amazon-Serie "The Strain” bricht diese Woche eine Vampire-Epidemie aus, die das Ende der Menschheit bedeuten könnte. Exklusiv gibt es für Abonnenten außerdem den Sci-Fi-Erfolg "Star Trek Beyond" und den hochgelobten Dokumentarfilm "A Long Strange Trip” über die Rockband Grateful Dead. In der Horrorkomödie "The Visit" werden außerdem zwei Geschwister von ihren Großeltern in Angst und Schrecken versetzt.

Im dritten Teil der des erfolgreichen Serien-Remakes startet die USS Enterprise zu einer fünfjährigen Mission, um fremde Lebensformen im All zu erforschen. Mit an Bord sind neben Kirk (Chris Pine) auch das bewährte Team aus Spock (Zachary Quinto), Pille (Karl Urban), Uhura (Zoe Saldana), Chekov (Anton Yelchin), Scotty (Simon Pegg) und Sulu (John Cho). Während ihrer Mission geraten Kirk und Spock allerdings in einen Hinterhalt des unbarmherzigen Krall (Idris Elba).

In der Horrorkomödie "The Visit” lernen die beiden Geschwister Becca (Olivia DeJonge) und Tyler (Ed Oxenbould) ihre Großeltern von einer ungeahnt gruseligen Seite kennen. Mit besten Absichten werden sie von der Mutter zu einem Besuch bei den Großeltern geschickt und finden dort zunächst auch liebevolle Gastfreundschaft vor. Einzige Regel: Nach 21:30 dürfen sie ihre Zimmer nicht verlassen. Als die beiden Geschwister dieses Gebot wegen seltsamer Geräusche im Haus missachten, wird der Großelternbesuch zum Albtraum.







Bei einer Flugzeuglandung in New York werden zahlreiche Passagiere leblos vorgefunden. Nachdem sie in die örtliche Leichenhalle gebracht wurden, verschwinden die scheinbar Toten jedoch kurze Zeit später spurlos. Epidemiologie Dr. Ephraim Goodweather (Corey Stoll) vermutet einen Virus, der die Betroffenen in Vampire verwandelt hat. Binnen kürzester Zeit steigt die Zahl der Vampire dramatisch an, die übrigen Menschen müssen sich zusammenschließen, denn nur so können sie den Untoten Widerstand leisten.

Exklusiv und in der englischen Originalversion erzählt die dokumentarische Mini-Serie "A Long Strange Trip" von der Karriere der Rockband „Grateful Dead”. Von 1960-1990 bestimmte die Band die Musikszene, obwohl ihre Mitglieder sowohl mit Konventionen der Musikbranche aneckten und auch im Umgang mit der Presse alles andere als höflich waren. Der Film von Regisseur Amir Bar-Lev feierte bereits auf dem diesjährigen Sundance Filmfestival große Erfolge.

