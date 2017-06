Wenn euch diese Frau eine Nachricht auf Facebook schreibt, solltet ihr auf keinen Fall antworten

Mit einer neuen Masche versuchen Betrüger auf Facebook Geld zu machen

Sie verschicken Freundschaftsanfragen mit falschen Profilen junger Frauen und bieten Nacktbilder an

Nutzer, die auf den Link klicken, werden auf kostenpflichtige Sexseiten weitergeleitet

Die Frau auf dem Foto heißt Kathleen Price und sie will, dass Facebook-Nutzer ihre Nacktfotos anschauen. Doch es gibt ein Problem:

„Ich kann meine nackten Videos nicht auf Facebook schicken, ich melde mich einfach bei Facebook an, du kannst mir meine nackten Videos anschauen", schreibt Kathleen in ihrem Facebook-Post - und verlinkt auf eine mutmaßliche Facebook-Seite.

Doch Kathleen heißt gar nicht Kathleen. Ihr Profil ist gefälscht, das Foto geklaut. Und der Link zu ihren angeblichen Nacktfotos ist Teil einer Betrugsmasche, von der die auf Onlinebetrüger spezialisierte Organisation "Mimikama" berichtet.

Keine Nacktfotos, aber eine kostenpflichtige Sexseite

Denn wer sich mit Kathleen - oder Marie, Helene oder Jarmila - befreundet, so warnt "Mimikama", der landet nicht, wie die URL vermuten lässt, auf einer Facebookseite, sondern auf einer Sexseite. Auf der soll der Nutzer dazu gebracht werden, sich für kostenpflichtige Angebote von Sex-Dates anzumelden.

Die Freundschaftsfrage über das gefälschte Facebook-Profil ist also nur ein Lockmittel. "Mimikama" weist zudem darauf hin, dass die Kathleens und Jarmilas auf Facebook stets in der Nähe der Nutzer wohnen, die sie auf Facebook anschreiben. So würden die Betrüger das Vertrauen von Facebook-Usern erwerben wollen.

Mittel gegen die Masche: Facebook-Einstellungen ändern

Ihr könnt euch jedoch leicht gegen den Trick der Betrüger wehren: Ihr müsst nur eine Einstellungen auf Facebook ändern. Dazu müsst ihr auf eure Freundschaftsanfragen klicken und dann auf "Einstellungen". Dort lässt sich einstellen, dass nur "Freunde von Freunden" eine Freundschaftsanfrage an euch senden können.

So bleibt ihr von den betrügerischen Avancen von Kathleen Price und anderen Fake-Profilen verschont.

