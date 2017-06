Verona Pooth postet ein Video auf Facebook - jetzt ermittelt die Polizei gegen sie

Verona Pooth lässt ihre Fans mit zahllosen Posts in sozialen Medien an ihrem Alltag teilnehmen. Mehrmals täglich gibt die 49-jährige TV-Persönlichkeit Einblicke in ihr Leben.

Dafür bekommt sie von ihren Fans normalerweise viele Komplimente, doch nun sorgt ein Facebook-Post der Moderatorin für Empörung: Verona filmt sich selbst beim Autofahren durch Düsseldorf und ist obendrein nicht einmal angeschnallt.

Ihre Fans reagieren mit Empörung

“Liebe Frau Pooth, Sie spielen mit dem Leben von anderen Menschen mit ihrem rücksichtslosen Verhalten im Straßenverkehr”, kommentiert ein User das Handy-Video. “Du bist offensichtlich mehr an deiner Darstellung interessiert, als auf den Straßenverkehr zu achten”, schreibt ein anderer.

Ein dritter fordert sogar: “Nicht angeschnallt, Filmen während dem Fahren, Smartphone in der Hand und dann auch noch öffentlich für jedermann sichtbar? So viel Blödheit sollte bestraft werden.”

Die Düsseldorfer Polizei ermittelt bereits

Das wird sie eventuell auch: Wie die Düsseldorfer Polizei mitteilte, wird der Fall derzeit geprüft. Sollte sich der Verdacht erhärten, dass die 49-Jährige tatsächlich während der Aufnahme unangeschnallt auf einer öffentlichen Straße unterwegs gewesen ist, droht ihr ein Bußgeld von etwa 80 Euro wegen Handynutzung beim Fahren - und ein Punkt in Flensburg.

Doch auf Nachfrage der „Bild“- Zeitung bleibt die Mode-Ikone gelassen: „Voll guter Laune hat meine Freundin mich gefilmt heute Morgen auf dem Weg zum Eis-Essen. Und angeschnallt habe ich mich auch, als ich vom Parkplatz fuhr.“

Mal sehen, ob die Polizei zum gleichen Ergebnis kommen wird.

Die pikanten Aufnahmen seht ihr im Video.

➨ Mehr zum Thema: Diese Frau hat ihre Familie wegen einer einzigen SMS verloren

(ujo)