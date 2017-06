Jaja, Covfefe: Trump beleidigt Hillary Clinton - ihr Konter ist perfekt

US-Präsident Donald Trump hat die Demokratin und ehemalige Präsidentschaftswahl-Konkurrentin Hillary Clinton - wieder einmal - beleidigt. Doch Clinton liefert den perfekten Konter.

Am Mittwochabend (Ortszeit) pöbelte Trump: "Die betrügerische Hillary gibt jetzt jedem außer sich selbst die Schuld, weigert sich zu sagen, dass sie eine fürchterliche Kandidatin war. Attackiert Facebook & sogar die Demokraten & die demokratische Partei."

Crooked Hillary Clinton now blames everybody but herself, refuses to say she was a terrible candidate. Hits Facebook & even Dems & DNC.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. Juni 2017