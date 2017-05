Die neue Studie von Save the Children zeigt, wie stark Kinder von Kinderarbeit, Gewalt und Krankheiten gefährdet sind. | Pacific Press via Getty Images

Ein Viertel aller weltweit Heranwachsenden werden ihrer Kindheit beraubt

Das zeigt eine neue Studie der Organisation Save the Children

Kinder in den USA geht es etwa gleich gut wie Heranwachsenden in Russland und Kasachstan

Weltweit gibt es über 700 Millionen Kinder, die ihrer Kindheit beraubt werden. Das ist ein Viertel aller Heranwachsenden. Das zeigt eine neue Studie der Organisation "Save the Children".

Denn mehr als 260 Millionen Kinder gehen nicht zur Schule, nahezu 170 Millionen müssen arbeiten, obwohl sie dafür noch nicht alt genug sind.

Noch viel schlimmer: Rund 16.000 Kinder, die noch keine fünf Jahre alt sind, sterben jeden Tag. Die meisten fallen dabei Krankheiten wie Meningitis, Lungenentzündung und Masern zum Opfer oder sterben bei Frühgeburten und Komplikationen bei der Geburt.

Mädchen werden viel zu früh Mutter

"In der Zeit, die Sie brauchen, um diesen Satz zu lesen, sind mehrere Mädchen auf der Welt Mutter geworden", schreibt "Spiegel Online" mit Bezug zu den Daten der Studie. Auch diese Mädchen gelten als ihrer Kindheit beraubt.

Save the Children hat acht Faktoren zusammengestellt, die zeigen, wo die Kinder weltweit am meisten gefährdet sind. So misst die Organisation etwa die Zahl der Kinderheiraten, Todesfällen, frühen Schwangerschaften und Mangelernährung, um festzustellen, wo Heranwachsende nicht auf eine unbeschwerte Kindheit hoffen können.

Daraus leitet Save the Children eine Rangliste ab. Diese zeigt, in welche Länder am besten und welche am schlechtesten abschneiden.

Kinder aus Europa können vergleichsweise unbeschwert aufwachsen

Wenig überraschend, gelangen europäische Staaten wie Norwegen, Slowenien, Finnland und die Niederlande auf die vorderen Plätze. Hier haben Kinder gemäß der Studie eine unbeschwerte Kindheit.

In den afrikanischen Ländern Angola, Niger, Mali und in der Zentralafrikanischen Republik sieht es hingegen besonders düster für die Heranwachsenden aus.

Deutschland gleich gut wie Zypern und Südkorea

Deutschland erhält den zehnten Platz und bietet damit Kindern ein ähnliche gutes Heranwachsen wie Belgien, Zypern und Südkorea.

Die USA hingegen belegen Rang 36, knapp vor Russland, der Ukraine und Kasachstan aber hinter Bosnien & Herzegowina, Katar und Singapur.