Tesla-Chef Elon Musk will Trump nicht länger beraten, wenn die USA aus dem Klimaabkommen aussteigen

Am heutigen Donnerstag will US-Präsident Donald Trump verkünden, ob die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen - oder nicht. Einem Medienbericht nach beabsichtigt Trump genau das.

Tech-Milliardär Elon Musk hat gekündigt, seine Beraterfunktion für Trump einzustellen, sollten die USA den Vertrag aufgeben. Sollte es so kommen, habe er "keine Wahl", teilte der Chef des Elektroautobauers Tesla am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Antwort Musks erfolgte auf Nachfrage eines Nutzers.

Will have no choice but to depart councils in that case

Zuvor hatte Musk in einem Tweet geschrieben: "Ich weiß nicht, wie es mit Paris (dem Klimaabkommen, Anm. d. Red.) weitergehen wird. Aber ich habe alles getan, was ich tun konnte, um den Präsident der Vereinigten Staaten (...) dazu anzuhalten, dass wir drinbleiben."

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain

— Elon Musk (@elonmusk) 31. Mai 2017