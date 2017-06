Trumps Russland-Affäre: Jetzt rückt offenbar der britische Rechtspopulist Farage ins Visier des FBI

Die Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump nimmt eine unerwartete Wendung. Wie die britische Tageszeitung "Guardian" berichtet, soll auch der britische Politiker Nigel Farage vom FBI untersucht werden. Es gehe um mögliche Absprachen zwischen dem Kreml und dem Wahlkampf-Team von Trump.

Der Rechtspopulist Farage sei dabei kein Verdächtiger des FBI, sondern eine "Person des polizeilichen Interesses". Die Ermittler interessierten sich für ihn, weil er Kontakte zu Personen von Trumps Wahlkampf-Team und Wikileaks-Gründer Julian Assange hatte. Das sagten Personen, die über die Untersuchung informiert seien, dem "Guardian".

Wikileaks hatte im Wahlkampf Emails von Trumps Konkurrentin Hillary Clinton veröffentlicht. Hacker hatten die Emails bei Attacken auf das Hauptquartier der Demokraten erbeutet. FBI-Ermittlungen zu Clintons Umgang mit vertraulichen Emails haben den Ruf der Demokraten sehr geschadet.

Wie der "Guardian" berichtet, steht Farage nicht im Verdacht, ein Verbrechen begangen zu haben. Aber er stehe laut Quellen des "Guardians" Personen nahe, die im Zentrum der FBI-Ermittlungen stehen würden.

"Eine Sache, die die Geheimdienst-Ermittler sich ansehen, sind die Kontaktpunkte und beteiligte Personen", zitiert die Zeitung eine Quelle. "Wenn man ein Dreieck aus Russland, Wikileaks mit Assange und Trump bildet, taucht Farage als Person mit den meisten Treffern auf. Er steht in der Mitte der Beziehungen.

Farages Sprecher widersprach gegenüber dem "Guardian", dass der Politiker Kontakte nach Russland habe. Das FBI wollte den Bericht gegenüber der Zeitung nicht kommentieren.

Farage selbst sagte gegenüber der britischen Zeitung "Telegraph", Gerüchte über Absprachen zwischen den Russen und Trumps Team seien "totaler Quatsch" und "hysterische Unsinn".

Über sich selbst sagte er: "Ich war nie in Russland, ich hatte nie geschäftliche Beziehungen zu Russland." Er finde den Bericht, das FBI überprüfe ihn, "lächerlich".

It was a great honour to spend time with @realDonaldTrump. He was relaxed and full of good ideas. I'm confident he will be a good President. pic.twitter.com/kx8cGRHYPQ

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) 12. November 2016