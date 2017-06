Fast alle übersehen ein verstörendes Detail auf diesem Bild aus Nordkorea

Stift und Papier statt Arbeitslager und Todesstrafe in Nordkorea. | STR via Getty Images

Auf Fotos der Gefolgschaft des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un fällt immer ein Detail auf

Kims Leute müssen so tun, als hängten sie an den Lippen des Diktators

Tun sie es nicht, droht ihnen das Ende

Wer in Kim Jong-uns Terror-Reich überleben will, muss auf jedes Detail achten. Denn in Nordkorea kann man schnell in ein Arbeitslager geschickt oder vor einen Kanonenlauf gestellt werden.

Das weiß auch sein Gefolge aus Vertretern aus Militär und Regierung, das Kim jeweils begleitet, wenn er wieder einmal eine Schuhfabrik oder einen Bunker inspiziert.

Auf offiziellen Fotos fällt nämlich auf, dass die Funktionäre meist mit gezücktem Notizbuch und Stift unterwegs sind.

Kim strotzt nur so vor "Weisheiten"

Sie müssten jede "Weisheit" des Diktators mitschreiben, berichtet der Nachrichtensender BBC.

James Grayson, der an der Universität Sheffield als Korea-Experte forscht, sagt, das habe in Nordkorea Tradition. Kim Jong-uns Großvater Kim Il-sung habe das so eingeführt.

Die Bilder der mit Stift und Notizblock gewappneten Militär und Beamten zeige man in Nordkorea jeweils in den Medien. Die Gefolgsleute wollten darauf natürlich so aussehen, als hängten sie sprichwörtlich an Kims Lippen, ließen sich nichts entgehen.

"Es geht darum, ihn als Mann mit breitem Wissen darzustellen - aber das ist lächerlich", sagt Grayson.

Wer nicht sterben will, greift besser zu Stift und Papier

Denn es sei unmöglich, dass Kim Jong-un wirklich so weise und in allen Dingen bewandert sei, wie es in den nordkoreanischen Medien dargestellt wird.

Wahrscheinlich ist das auch den Gefolgsleute Kims klar. Doch auf den Fotos mit Gähnen oder Dösen aufzufallen, anstatt mit eifrigem Notizenmachen , würde für sie nur eines bedeuten: den Tod.

(bp)