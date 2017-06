"Global Gladiators" könnt ihr im Live-Stream sehen

Pocher, Lombardi, Becker - wer in Namibia um den Sieg kämpft

Das Video zeigt, wie ihr Prosieben online sehen könnt

"Global Gladiators" im Live-Stream sehen und eine Mischung aus dem RTL-Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und dem Voyeursspektakel "Big Brother" online verfolgen - das nun donnerstags möglich.

Acht zum Teil schon recht bekannte Zeitgenossen aus der üblichen Karawane, die von TV-Show zu TV-Show tingelt, werden nach Namibia verschifft. Dort werden sie in einem fensterlosen Frachtcontainer auf 24 Quadratmetern Enge von Spielort zu Spielort transportiert.

Die Promis treten in zwei Teams mit jeweils vier Mitspielern in den sogenannten "Challenges" wie Helikoptersprung, Quad-Polo oder Canyon-Jumping gegeneinander an - Das Siegerteam darf bestimmen, wer aus dem Verliererteam ausscheidet.

Aus dieser Mixtur ist die neue sechsteilige ProSieben-Show "Global Gladiators" gestrickt, eine Eigenentwicklung des Münchner Privatsenders mit der Produktionsfirma FischWillWurm.

"Global Gladiators"-Finale im Live-Stream sehen, so geht's

ProSieben beginnt die Reihe Donnerstag um 20.15 Uhr. Und "Global Gladiators" verlangt auch von den Zuschauern einiges ab. Drei Stunden dauert die erste Show, die Interessierte im Fernsehen und im Internet verfolgen kann.

Wer dafür auf den Live-Stream der Sender-Homepage zurückgreift, benötigt ein kostenpflichtiges "7TV"-Abo.

Der Sender bietet jedoch auch eine kostenlose Option an: den Live-Stream der "Prosieben"-App.



➨ Magine TV

➨ TV Spielfilm live

Die beiden Anbieter sind Kooperationspartner der Huffington Post. Werbung: Das Prosieben-Programm könnt ihr auch auf Streamingportalen online sehen - und zwar im Rahmen eines kostenlosen Basis-Abos, das mehrere Sender umfasst:Die beiden Anbieter sind Kooperationspartner der Huffington Post.

Nach der Ausstrahlung können Fans "Global Gladiators" in der Mediathek von Prosieben übrigens ebenfalls kostenlos im Internet abrufen.

Diese Promis treten gegeneinander an

Acht Promis haben im Winter das Abenteuer in Namibia gewagt. Sie stehen sich in zwei Teams gegenüber.

Nadine Angerer, 38, Fußball-Weltmeisterin

Mario Galla, 31, Model und Autor

Pietro Lombardi, 24, Sänger

Oliver Pocher, 39, Comedian

Lilly Becker, 40, Model

Ulf Kirsten, 51, ehemaliger Fußball-Profi

Larissa Marolt, 24, Model und Schauspielerin

Raúl Richter, 30, Schauspieler

Mit dpa-Material.