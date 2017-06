Gilbert Baker im Google Doodle: Woran ihr seine Regenbogen-Flagge erkennt

Gilbert Baker hat die Regenbogen-Flagge für die LGBT-Bewegung entworfen

Sie unterschiedet sich an wenigen Merkmalen von der Friedensfahne

Baker wäre am 2. Juni 66 Jahre alt geworden

Bunte Stoffstreifen bilden am 2. Juni das Logo der Suchmaschine Google. Klickt der Internetnutzer auf das Google Doodle, sortieren sich die Bahnen neu - und langsam erkennt der Beobachter, worum es geht: Denn die Regenbogenfahne liegt plötzlich vor einem. Sie ist das Symbol der Homosexuellen-Bewegung - und das Vermächtnis von Gilbert Baker.

Der Designer hatte die Regenbogenfahne für den Gay Freedom Day 1978 in San Francisco entworfen, den Vorläufer der späteren Gay Prides.

Für den einstigen Soldaten eine Ehrensache: Er engagierte sich nämlich stark in der Bewegung der Schwulen und Lesben in San Francisco.

Woran ihr die Regenbogen-Flagge von Baker erkennt

Die Idee ist an sich nicht neu: Seit den 1960er Jahren gibt es die Regenbogen-Fahne für die internationale Friedensbewegung: Sieben Farben sind von oben nach unten geordnet, von Lila zu Rot. Peace - also Frieden - steht in der Landessprache der einzelnen Bewegungen in weißer Schrift auf der Flagge.

Baker hat es geschafft, die Regenbogenfahne gekonnt für die LGTB-Bewegung zu adaptieren.

🏳️‍🌈👭👬👫 #csd #csddresden #csddresden2017 #loveislove #regenbogenflagge #menschistmensch Ein von @__nachtmensch_ geteilter Beitrag am 29. Mai 2017 um 5:49 Uhr

So verzichtete der Designer für das Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung auf eine Aufschrift - und auch auf den graublauen Farbstreifen. Auch drehte er den Verlauf der noch sechs verbliebenen Farben um: Rot ist der oberste Streifen, Lila schließt die Fahne ab.

An diesem Freitag wäre Baker 66 Jahren alt geworden. Jedoch starb er am 31. März im Schlaf.



Jedes Kind braucht die Chance auf Bildung Egal wo auf der Welt: Ohne Bildung haben Kinder aus armen Familien in der Regel keine Chance. Doch die ist mitunter teuer - und so vergrößert sich vielerorts das Ungleichgewicht. Dieses Problem versuchen Organisationen in aller Welt zu lösen. Wie ihr selbst aktiv werden könnt, erfahrt ihr bei unserem Kooperationspartner Betterplace.

Mit dpa-Material.