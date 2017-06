Eminem verrät, welcher Film ihn zu seinem Album "The Eminem Show" inspirierte

Am 26. Mai feierte Eminems viertes Studioalbum "The Eminem Show" seinen 15. Geburtstag. Ein bis heute allein in den USA über 12 Millionen Mal verkaufter Meilenstein in der Karriere des Rappers, der ihn von heute auf morgen fast unsterblich machte. In einem Instagram-Post überrascht Eminem nun mit einem erstaunlichen Detail.

"Das Konzept für 'The Eminem Show' wurde von der "Truman Show" inspiriert, da sich mein Leben zu der Zeit anfühlte, als würde es zu einem Zirkus werden", schreibt Enimen in seinem Post. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter: "Es hat sich so angefühlt, als ob ich immer und überall beobachtet werden würde. Im Grunde genommen hat Jim Carrey mein Album geschrieben." In dem Film von 1998 lebt Carrey alias Truman Burbank seit seiner Geburt in einer künstlichen Welt, die von über 5.000 Kameras 24 Stunden am Tag beobachtet wird. Ohne es zu wissen, ist er der Hauptdarsteller einer Reality-Show.

Zum Jubiläum seines Albums kündigte Eminem bereits eine Special Edition an. Weitere Details verriet der Rapper aber noch nicht. Der Link unter dem Post führt derzeit nur auf eine Webseite, auf der sich Fans für einen Vorab-Release registrieren lassen können.