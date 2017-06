Donald Trump will Pariser Klimaabkommen neu verhandeln: "Wenn nicht, ist es auch okay"

Donald Trump zieht sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurück. Das bedeutet: Die USA fallen als Partner im Kampf gegen den Klimawandel aus. Die zweitgrößte Klimasünder-Nation der Welt hat sich entschieden, nicht weiter gegen die Erderwärmung zu kämpfen.

"Die USA werden aus dem Pariser Klima-Abkommen austreten", sagte Trump am Donnerstagabend in Washington. Es folgte Applaus. Aber man wolle sofort Verhandlungen für ein neues Abkommen beginnen. In Frage kämen aber nur Abkommen, die für die Arbeiter, Steuerzahler der USA "fair" sind.



"Wenn es nicht klappt, ist es auch okay", sagte Trump.

Das Pariser Klima-Abkommen habe der US-Wirtschaft stark geschadet, sei für Firmenschliessungen verantwortlich. "Ich bin jemand, der sich stark um die Umwelt kümmert", behauptete der US-Präsident. Aber als solcher könne er das Abkommen nicht mehr unterstützen.

➨ Mehr zum Thema: Was der US-Austritt aus dem Pariser Abkommen für die Welt bedeutet

"Unter dem Strich wird klar: Das Pariser Abkommen ist sehr unfair für die USA", sagte Trump. China und Indien könnten etwa weiter die Kohleförderung ausweiten, während das für die USA nicht möglich sei. Das sei unfair.

Die USA wollten die natürlichen Ressourcen wieder verstärkt für sich selbst nutzen. Die USA hätten ein "großartiges Vermögen, ein phänomenales Vermögen." Das Abkommen sei eine Art Umverteilung von amerikanischem Vermögen an andere Völker gewesen.