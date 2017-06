Trump gibt heute bekannt, wie er zum Klimaabkommen steht - sein Tweet verheißt nichts Gutes

US-Präsident Donald Trump will heute bekanntgeben, ob die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen. Das gab er per Twitter bekannt.

Trump schrieb, dass er seine Entscheidung am Donnerstag um 15.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 Uhr MESZ) im Rosengarten des Weißen Hauses verkünden werde. Sein Tweet legt nahe, dass er die Aufkündigung des Abkommen bekannt geben wird - denn er endete mit den Worten "MAKE AMERICA GREAT AGAIN!" - "Macht Amerika wieder großartig!"

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. Juni 2017