Beyoncé zeigt, wer ihr derzeit der liebste Mensch ist

Lange kann es nicht mehr dauern, bis Beyoncé (35, "Halo") und ihr Mann Jay Z (47, "Empire State Of Mind") ihre Zwillinge endlich in den Armen halten können. Grund genug für die Sängerin, jetzt noch einmal die Zeit ausgiebig mit ihrer fünfjährigen Tochter Blue Ivy zu verbringen. Auf Instagram teilte Queen Bey nun ein süßes Kuschelfoto, auf dem sie ihre Tochter - trotz Megabauch - auf dem Arm hält, ihre roten Lippen zum Kussmund formt und sie sich tief in die Augen schauen.

Ganz nebenbei beweist Beyoncé außerdem, wie sexy ein Babybauch sein kann: Denn sie trägt lediglich einen Bikini, ein blaues Organza-Jäckchen und üppigen Goldschmuck. Ihre Follower scheinen sich immer wieder über schöne Babybauch-Fotos zu freuen: Schon knapp drei Millionen Likes wurden dem Bild gegeben. Doch bis zur 11-Millionen-Marke des allerersten Schwangerschaftsbildes ist es noch ein weiter Weg...

😁🇺🇸 Ein Beitrag geteilt von Beyoncé (@beyonce) am 29. Mai 2017 um 23:43 Uhr

Beyoncés neuestes Album "Lemonade" gibt es bei Amazon