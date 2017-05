WhatsApp hat eine neue Funktion, die den Nutzern sehr gut gefallen wird

Mit dem aktuellen Update von WhatsApp bekommt der User eine neue Suchfunktion mitgeliefert. Neben Stichworten können nun auch die Emojis durchsucht werden.

Emojis sind Symbole, mit denen in Chats Emotionen ausgedrückt werden können. Mit über tausend verschiedenen Emojis ist die Auswahl sehr vielfältig.

Der Twitter Account "WABetaInfo" hat sich bereits mit der neuen Funktion auseinandergesetzt und offenbar für gut befunden.

WhatsApp beta for Android 2.17.202: you can search emojis! (DISABLED BY DEFAULT - It'll be visible in next versions). #hidden pic.twitter.com/cS8gzYHKHU

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 30. Mai 2017