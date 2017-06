Vodafone versucht mit einem Werbeplakat witzig und hip zu sein - und blamiert sich

Große Firmen sind etwas sehr Langweiliges. Und weil das so ist, versuchen Unternehmen immer wieder durch mutmaßlich coole Werbung und angeblich trendiges Marketing bei jungen Leuten zu punkten.

Meistens geht das peinlich schief. So wie jetzt bei Vodafone.

Es geht um ein Werbeplakat mit dieser Aufschrift: "Der Moment wenn dein Datenvolumen vong Vormonat her noch da ist."

Wer erklärt @vodafone_de die richtige Verwendung von vong? pic.twitter.com/5NuFIUZH6x — Sophie Wanke (@so_phies) 30. Mai 2017

Vodafones lächerlicher Versuch, Internet-cool zu sein

Im Internet sagen die coolen Kidz "vong" und immer wenn irgendetwas Cooles passiert sagen sie "der Moment wenn", dachte sich Vodafones Marketing-Abteilung wohl. Und: Wenn die coolen Kidz das sagen, dann sagen wir das auch, damit sie bei uns einkaufen. Wahrscheinlich sagte irgendein Mitarbeiter zum Abschluss noch etwas wie: "Voll die gute Idee, vong Marketing her."

Peinlich. Nicht nur, weil sich Vodafone mit seinem Plakat auf eine erbärmliche Weise an junge Menschen anbiedert, die zum Fremdschämen ist. Sondern auch, weil das Unternehmen den ach-so-hippen Jugendslang auch noch komplett falsch verwendet.

Was ist das für 1 Werbung, vong die Witzigkeit her?

"Vong", das ist eine absichtliche Verfälschung des Wortes "von". Spricht sich etwas gossiger aus, meint aber dasselbe. Tatsächlich hat es sich im Netz verbreitet, Dinge "vong" irgendeiner Wirkung her zu beurteilen. Das soll proll-assig und gleichzeitig irgendwie lässig und witzig wirken. Gründer dieses Trends ist wahrscheinlich der österreichische Rapper Moneyboy.

Die Formel ist meist wie folgt: "Was ist das für 1 (Subjekt, das beurteilt wird), vong (Einordnung des Subjekts) her." Demonstriert an einem Beispiel: "Was ist das für 1 Werbung, vong die Witzigkeit her?"

Vodafone hat die Formel nicht richtig angewendet. Bei dem Plakat des Unternehmens wird durch "vong Vormonat her" ein zeitlicher Bezug dargestellt. Das klingt vielleicht prollig. Aber nicht lässig. Und schon gar nicht witzig.

(ujo)