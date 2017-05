So überraschend reagiert Trump auf den weltweiten covfefe-Hype

US-Präsident Donald Trump hat auf den weltweiten Aufruhr um seinen kryptischen Tweet reagiert. Am Mittwochmorgen twitterte er: "Trotz der konstant negativen Pressemeldungen covfefe“. In den USA war es da tiefste Nacht.

Trumps ungeschickte Wortneuschöpfung eroberte das Internet wie ein Lauffeuer - wurde aber am Mittwochmittag vom US-Präsidenten endlich doch gelöscht.

Trump reagierte aber überraschend auf seinen Fauxpas: "Wer errät die wahre Bedeutung von covfefe??? Viel Spaß!"

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. Mai 2017