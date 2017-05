Todesursache steht fest: Serien-Star Erin Moran starb an Krebs

Im April starb US-Serien-Star Erin Moran ("Happy Days") völlig überraschend im Alter von nur 56 Jahren. Die Todesursache war zunächst unbekannt. Nun hat die Autopsie ergeben, dass die Schauspielerin an Krebs gestorben ist.

Im Bericht des Gerichtsmediziners heißt es laut dem US-Klatschportal "TMZ", dass "keine illegalen Drogen im Zusammenhang mit ihrem Tod stehen". Vielmehr ergab die Untersuchung, dass Moran an einer fortgeschrittenen Krebserkrankung litt. Sie hinterlässt ihren Ehemann Steven Fleischmann, mit dem sie 25 Jahre verheiratet war.

Moran wurde in den frühen 70er Jahren als Joanie Cunningham in "Happy Days" berühmt. Von der Serie wurden insgesamt 255 Folgen in elf Staffeln produziert. In Deutschland kam die Show 1985 ins Fernsehen und bescherte Sat.1 große Erfolge. In zwei Episoden war sogar der spätere Hollywood-Star Robin Williams (1951-2014) zu sehen, der den Außerirdischen "Mork vom Ork" spielte. Daraus entwickelte sich später die eigenständige gleichnamige Serie "Mork vom Ork".