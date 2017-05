Mel B feiert Geburtstag - ihr Tweet zeigt, wenn sie an diesem Tag am meisten vermisst

"Meine Augen sind geschlossen, aber ich sehe und fühle dich, Papa, du wirst jede Sekunde eines jeden Tages vermisst. Ich, meine Mutter und meine drei Töchter haben heute für dich gefeiert, dass du der wichtigste Mann in unserem Leben bist."

Das Ex-Spice-Girl Mel B ("For Once In My Life") hat es momentan nicht leicht. Sie steckt in einer Scheidungs-Schlammschlacht mit Noch-Ehemann Stephen Belafonte (42), im März verlor ihr Vater Martin Brown im Alter von nur 63 Jahren den Kampf gegen den Krebs. Seitdem ist es still um die Sängerin geworden. Doch ihren 42. Geburtstag nutzte sie, sich bei ihren Fans zurückzumelden: Auf Instagram postete sie ein feierliches Bild mit ihrer Mutter und ihren Töchtern, kommentiert mit rührenden Worten an ihren Vater. Dieses emotionale Social-Media-Comeback wird ihre Fans ganz besonders gefreut haben.

My eyes are closed but I see and feel you dad,you are missed every second of everyday me my mum my 3 daughters today celebrated you for being the most important man in our lives #restinpeacedaddy Ein Beitrag geteilt von Mel B (@officialmelb) am 29. Mai 2017 um 22:14 Uhr

