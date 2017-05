Nach Spekulationen: Helene Fischer verrät, wie ihr richtiger Name ist

Helene Fischer verrät, wie sie wirklich heißt. | Franziska Krug via Getty Images

Endlich schafft sie Klarheit: "Ich heiße wirklich Helene Fischer". Lange wurde spekuliert, die erfolgreiche Sängerin trage in Wahrheit einen rußischen Namen. Denn der Schlagerstar kam nicht in Deutschland sondern im sibirischen Krasnojarsk zur Welt. 1988 verließen ihre Eltern das Land in Richtung Deutschland, schreibt "Promiflash".

"Es ist alles Quatsch"

"Ja, ich weiß, in der Presse steht ständig etwas anderes: Petrowna oder so was Ähnliches. Es ist alles Quatsch.", stellte Fischer klar. Denn sie habe deutsche Wurzeln und trage deshalb auch einen deutschen Namen.

Trotzdem: Alles Rußische hat die Blondine nicht verloren. Denn sie spreche die Sprache etwas.

"Ich würde so durch kommen", erklärte Fischer in der Vox-Sendung "Meylensteine".

TV Tipp für heute: Helene Fischer und Gregor Meyle begeben sich auf eine musikalische Reise… https://t.co/gqyWVR4f5q — Helene Fischer (@_Helene_Fischer) 30. Mai 2017

Kyrillische Zeichen könne sie aber nicht lesen.