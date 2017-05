Bruce Springsteen: Das ist der "Freund, der momentan arbeitslos ist"

Da dürfte Rock-Legende Bruce Springsteen (67, "Dancing in the Dark") wohl so einigen Fans einen unvergesslichen Abend bereitet haben. Der "Born To Run"-Interpret überraschte auf einem Konzert seines Bandkollegen Steven Van Zandt (66, "Born Again Savage") nämlich das Publikum im Paramount Theatre in New Jersey. Das berichtet unter anderem das Billboard-Magazin.

Als Van Zandt Springsteen während seiner Show am vergangenen Samstag als "einen Freund, der momentan arbeitslos ist" vorstellte, habe der Saal vor Freude getobt. Springsteen habe insgesamt vier Songs performt, darunter "Tenth Avenue Freeze-Out" und ein Cover von Marvin Gayes "Can I Get a Witness." Auch Van Zandt dürfte sich über seine Unterstützung gefreut haben. Sonst stehen die beiden immer gemeinsam als "E Street Band" auf der Bühne.

