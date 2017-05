Große Explosion im Diplomatenviertel von Kabul

Bei einem schweren Autobombenanschlag nahe der deutschen Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach ersten Erkenntnissen mindestens 50 Menschen getötet worden. Mindestens 60 Menschen wurden verletzt.

Das sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Mohammed Ismail Kawusi, am Mittwochmorgen. Nach Angaben der Polizei sollen mindestens acht Menschen getötet worden sein. Der Anschlag wurde im dichten Morgenverkehr verübt, das Ziel war zunächst unklar.

Nach ersten Medienberichten soll sich die Detonation in der Nähe des Sanbak-Platzes ereignet haben - einem großen Verkehrskreisel in der Nähe vieler afghanischer Ministerien. Zu dieser Zeit sind Tausende Menschen auf dem Weg zur Arbeit.

Auch viele Botschaften, darunter die deutsche Botschaft, sowie das Hauptquartier der Nato liegen in der Nähe.



Verletzte werden nach der ungewöhnlich starken Explosion behandelt

Bilder in sozialen Medien zeigten zerfetzte Autos und blutige Körper. Auch die US-Botschaft, die britische Botschaft, das Nato-Hauptquartier sowie viele afghanische Ministerien liegen in der Nähe des Anschlagsorts. Tausende Menschen waren zur Zeit der Explosion um kurz nach 8.30 Uhr (Ortszeit) auf dem Weg zur Arbeit.

#Afghanistan : Massive blast near Indian embassy in #Kabul , all officials reported safe https://t.co/fHZJUDmgPF pic.twitter.com/AyR0oSwSvi

Zu möglichen Tätern gab es zunächst keine Informationen. Bilder in sozialen Medien zeigten eine große, graue Staubwolke am Himmel.

#BREAKING: Massive car explosion on the gate of the German mission in #Kabul, in the diplomat area, 60 injured.pic.twitter.com/umN9UtMl8Y

— Aüd™ (@CodeAud) May 31, 2017