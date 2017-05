Bond-Girl und Sex-Symbol: Molly Peters ist tot

Sie war die sexy Krankenschwester Patricia Fearing in "Feuerball" (1965), dem vierten Film der "James Bond"-Reihe mit Sean Connery (86). Nun ist Molly Peters im Alter von 75 Jahren gestorben, wie auf dem offiziellen "James Bond"-Twitter-Account bekannt gegeben wurde: "Wir sind traurig, zu hören, dass Molly Peters im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie."

Molly Peters und Sean Connery in "James Bond - Feuerball" können Sie hier auf DVD bestellen

Dank ihrer Rolle im 007-Streifen wurde die britische Schauspielerin zu einem der Sex-Symbole der 1960er Jahre. Als erstes Bond-Girl überhaupt zog sie vor der Kamera blank. Ganz nackt war sie in "Feuerball" jedoch nicht zu sehen. Etliche Szenen mussten damals sogar herausgeschnitten werden, um eine Zensur des Films zu umgehen. Nach "James Bond" war Peters noch in zwei weiteren Filmen und in einer Fernsehserie zu sehen. 1967 beendete sie ihre Schauspielkarriere.