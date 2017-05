Eine Frau bestellt einen Stuhl bei Amazon - als sie das Paket öffnet, versteht sie ihren Fehler

An diesen Fehler wird sich die Amerikanerin Blaque aus Virginia wohl noch länger erinnern. Sie hatte im Internet einen Stuhl erstanden - der sah dann jedoch ganz anders aus als erwartet.

Die 25-Jährige entwirft Perücken und ist damit zunehmend erfolgreich. Daher wollte sie in ihrer Wohnung einen Raum für ihr florierendes Geschäft einrichten.

So begann sie auf Amazon alle möglichen Dinge einzukaufen, die sie für ihr Perückengeschäft benötigte.

Dabei legte sie die unterschiedlichsten Gegenstände in ihren Online-Einkaufskorb, darunter auch einen hübschen durchsichtigen Stuhl, der ihr von Amazon vorgeschlagen wurde.



So sah die Anzeige für den Stuhl bei Amazon aus.

“Ich habe gar nicht genauer über den Stuhl nachgedacht”, sagte Blaque der HuffPost USA. “Ich habe weder auf die Beschreibung noch auf die Bewertungen geschaut.”

Sie fügte also den fünf Dollar teuren Stuhl ihrem Einkaufskorb hinzu und dachte, sie hätte ein großartiges Schnäppchen gemacht. Voller Zufriedenheit schickte sie ihre Bestellung ab.

Wenige Tage später, am 23. Mai, erhielt sie ihre Bestellung in einem Paket. “Ich wunderte mich ein wenig und dachte, die Box sei etwas zu klein, um einen Stuhl zu beinhalten.”

Sie vermutete jedoch, der Stuhl sei zerlegt angeliefert worden und sie müsse ihn erst noch zusammenbauen. Sie suchte also in dem Paket, doch nirgendwo war der Stuhl oder Teile davon zu finden.

“Zum Schluss war eine kleine weiße Box übrig und ich hatte keine Ahnung, was darin war. Ich denke, wir alle vergessen manchmal, was wir online bestellt haben”, sagte sie der HuffPost.

Als sie die Box öffnete, fand sie das darin:

And this is why you should ALWAYS read the description while shopping on amazon 😩😂😂😫😂😂😂 pic.twitter.com/0o7XVzFjiI

— 🦋 (@B_is_4Bombshell) 24. Mai 2017