Benefiz-Konzert für Manchester: Ariana Grande versammelt Megastars in der Stadt

Ariana Grande (23, "Dangerous Woman") lässt sich nach dem Terroranschlag auf ihr Konzert in Manchester nicht kleinkriegen. Im Gegenteil. Sie wird schon am Sonntag wieder in der britischen Stadt auftreten und holt sich dafür hochkarätige Unterstützung. Wie die "Daily Mail" berichtet, werden auch Mega-Stars wie Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Take That, Pharrell Williams und Justin Bieber bei dem Benefiz-Konzert dabei sein.

Megastars singen in Machester

Stattfinden wird der Starauflauf aber nicht in der attackierten Manchester Arena, sondern auf dem Kricket Gelände von Old Traffort. Der Erlös des Konzerts soll an den "We Love Manchester Emergency Fund" gehen, welcher die Angehörigen der Opfer unterstützt. Tickets sind ab Donnerstag, dem 01.06.2017, zu haben, der Preis wurde allerdings noch nicht verraten. Alle, die bei dem Manchester-Konzert von Ariana Grande am 22. Mai anwesend waren, können kostenlos an dem Event teilnehmen.

Mit dem Benefiz-Konzert setzen Grande und die anderen Musiker ein klares Zeichen gegen den Terrorismus. Vor über einer Woche hatte sich ein Selbstmordattentäter bei einem Konzert der amerikanischen Sängerin in die Luft gesprengt und 22 weitere Menschen mit in den Tod gerissen.