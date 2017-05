Ashley Graham bewegt sich sexy zur Musik - ihre Fans rasten aus

Wenn es um sexy Instagram-Bilder geht, macht Ashley Graham (29) keiner etwas vor. Das Plus-Size-Model ist berühmt für ihre heißen Schnappschüsse - und ihre Fans lieben sie dafür. Jetzt übertraf sich Graham aber selbst. Denn ihr neuster Instagram-Clip ist an Sexyness kaum zu überbieten.

#DoItForTheGraham @swimsuitsforall Ein Beitrag geteilt von A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) am 28. Mai 2017 um 11:42 Uhr

In der kurzen Aufnahme sitzt Graham im knappen Bikini am Beckenrand und bewegt ihre Hüfte zu Elektrobeats verführerisch hin und her. Die Kamera schwenkt frontal über ihren Körper und filmt plakativ die berühmten Rundungen der schönen Brünetten, Zoom inklusive. Im letzten Moment bekommt man dann auch noch Grahams Gesicht mit frechem Grinsen zu sehen. Sie scheint, mächtig Spaß zu haben an der hotten Bikini-Show!

Die Fans flippen aus

Und auch ihren Followern gefällt, was sie sehen. Innerhalb eines Tages wurde das kurze Video mehr als 1,3 Millionen Mal abgerufen und die Kommentarspalte quillt über vor lauter Liebesbekundungen, Herzchensmileys und Komplimenten. Und das Beste: Der Sommer ist noch lang. Man(n) darf sich also auf viele weitere Bikini-Bilder freuen!