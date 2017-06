Bei "Markus Lanz" will Armin Laschet nicht über Merkels SMS reden - und tut es am Ende doch

Der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende Armin Laschet war sichtbar gut gelaunt, als er in der Talkshow von "Markus Lanz" Platz nahm. Nach seinem Wahlsieg bei der Landtagswahl verhandelt er nun mit der FDP über eine Koalition. Bis um ein Uhr nachts würde er sich mit Christian Lindner SMS schreiben, berichtete er.

Laschet bringt Bosbach ins Spiel

Das wichtigste Thema während des Wahlkampfs war die Innere Sicherheit im größten Bundesland Deutschlands. Dem CDU-Innenexperten Wolfgang Bosbach und ihm sei die Idee gekommen, zusammen mit dem Terrorexperten wie Peter Neumann die Sicherheitsarchitektur in Nordrhein-Westfalen neu aufstellen, berichtet er.

➨ Mehr zum Thema: Angela Merkel weist Armin Laschet auf der Bühne zurecht - und löst Gelächter aus

"Die Idee ist gewachsen und das habe ich Merkel irgendwann erzählt." Ob die Kanzlerin ihm eine SMS geschrieben hat, fragte Lanz,

"Ich habe gesehen, dass Wolfgang Bosbach das hier in der Sendung gesagt hat, aber über den Inhalt von SMS rede ich in der Regel nicht."

"Was stand da drin, fragte Lanz dreist nach? Das Publikum lachte.

"'Super Idee Armin' vielleicht?", schlug Lanz vor.

"Sie fand es gut", antwortet Laschet.

Der designierte Ministerpräsident will auf "Null Toleranz" setzten

Laschet gibt zu verstehen, dass er sich bei Sicherheitsfragen an der "Broken Window Theorie" des New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani orientieren will. Wenn es in einem Haus ein zerbrochenes Fenster gebe, würden bald weitere kaputtgehen - und der ganze Stadtteil steigt ab. Giuliani war der Ansicht, dass Straftäter zu größeren Verbrechen motiviert werden, wenn kleine Vergehen nicht geahndet würden. Laschet will offenbar die "Null-Toleranz-Politik "von Giuliani übernehmen.

Später bricht er mal nebenbei ein CDU-Tabu. Als Lanz in fragte, ob Deutschland ein Einwanderungsland sei, antwortet er ohne zu zögern: "Ja, klar!"

Als Lanz ihn fragte, ob die Kanzlerin dies auch so sehe, antwortet er: "Ja". Ein Einwanderungsgesetz, dass Zuwanderung anhand des wirtschaftlichen Bedarf Deutschlands steuere, sieht er nach einem Wahlsieg der CDU bei der Bundestagwahl kommen.

