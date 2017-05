"Sehr schlecht für die USA": Trump droht Deutschland in einem Tweet

US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter gegen Deutschland gekeilt. Er schrieb: "Wir haben ein MASSIVES Handelsdefizit mit Deutschland, außerdem zahlen sie VIEL WENIGER, als sie sollten, an die Nato und für das Militär. Sehr schlecht für die USA. Das wird sich ändern."

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. Mai 2017