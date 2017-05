Tiger Woods wird nach Autofahrt festgenommen - jetzt erklärt er die Umstände

Am Montag wurde er in Florida festgenommen, jetzt meldet sich Golf-Star Tiger Woods (41) selbst zu Wort: "Ich verstehe das Ausmaß dessen, was ich getan habe und übernehme die volle Verantwortung dafür. Ich will, dass die Öffentlichkeit weiß, dass kein Alkohol im Spiel war", zitiert unter anderem "People" aus einem Statement. Es sei eine "unerwartete Reaktion auf verschriebene Medikamente" gewesen, heißt es in dem Statement weiter. Woods habe nicht erkannt, dass ihn die Mischung der Medikamente so stark beeinträchtigt habe, sagt er darin weiter.

"Ich will mich von ganzen Herzen bei meiner Familie, meinen Freunden und den Fans entschuldigen", so Woods. "Ich erwarte auch mehr von mir selbst. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um sicherzustellen, dass sowas nicht noch einmal passiert." Der Profisportler will mit den Behörden kooperieren und dankte der Polizei für deren Professionalität.

Woods war am Montagmorgen festgenommen worden, weil er unter Einfluss von unerlaubten Substanzen Auto gefahren sein soll und wurde wenige Stunden später wieder entlassen. Es ist nicht das erste Mal, dass er mit seinem Privatleben für Schlagzeilen sorgt. 2009 war er in einen Sexskandal verwickelt, während er mit seiner damaligen Frau Elin Nordegren (37) verheiratet war. Auch was den Sport betrifft, hatte er in den vergangenen Jahren mit Rückschlägen zu kämpfen, seit dem Frühjahr 2014 ist er laut "ESPN" mehrmals am Rücken operiert worden.