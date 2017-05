Ozzy Osbournes Ehe hat viele Höhen und Tiefen - jetzt gibt er allen Verheirateten einen Rat

"Das ist ein neuer Anfang. Ich denke, jeder sollte sein Eheversprechen erneuern."

Nach 33 gemeinsamen Jahren sah es ganz danach aus, als würde die Ehe von Ozzy (68) und Sharon Osbourne (68) in die Brüche gehen. Der Grund: eine Affäre des "Black Sabbath"-Frontmanns mit seiner Friseurin Michelle Pugh. Doch das Paar raufte sich zusammen, erneuerte kürzlich sogar sein Ehegelübde im Rahmen einer privaten Zeremonie in Las Vegas. Über den Neuanfang erzählte Ozzy dem Magazin "Hello": "Nach der Zeremonie habe ich mich komplett erfrischt gefühlt. Ich weiß, dass meine Frau mich liebt und sie weiß, wie sehr ich sie liebe. Ich bin gespannt, was die Zukunft für uns bereithält."

