Diese Paare haben mit dem Sex bis zu ihrer Hochzeit gewartet - jetzt verraten sie, ob es sich gelohnt hat

Heutzutage ist Sex ja für Viele keine große Sache mehr.

Die ersten sexuellen Erfahrungen machen die meisten Menschen bereits im Teenageralter. Sprüche wie "Man kauft ja auch kein Auto, ohne es Probe zu fahren" spiegelt die allgegenwärtige Einstellung zu Sex wieder.

Im Vergleich zu "damals" wird der Beischlaf bestimmt nicht weniger wert geschätzt, aber wie so vieles, ist auch unsere Einstellung zum Geschlechtsverkehr schnelllebiger geworden. "Sich Zeit lassen" oder sogar "sich aufsparen" sind dadurch zu Fremdworten geworden.

Nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor einige Paare, die damit ganz traditionell und vor allem auch ganz bewusst bis zur Hochzeit warten wollen. Meistens hat das natürlich religiöse oder kulturelle Gründe, doch immer öfter wird diese Entscheidung auch von persönlichen Präferenzen und Lebensumständen beeinflusst.

Auf der Online Plattform Reddit teilen Paare, die mit dem Geschlechtsverkehr tatsächlich bis zur Hochzeit gewartet haben, jetzt ihre Erfahrungen und verraten, ob sich die Zeit der Enthaltsamkeit für sie gelohnt hat.

"Er hat einfach nicht den richtigen Winkel gefunden"

“Wir hatten drei Tage nach unserer Hochzeit das erste Mal Sex. In unserer Hochzeitsnacht hat er einfach nicht den richtigen Winkel gefunden. Und ich war zu schüchtern, um ihm zu helfen. Er hat total geflucht und sich hundert mal entschuldigt. Die darauffolgenden Tage haben wir es immer wieder versucht, bis wir es plötzlich geschafft haben. Es hat nur eine Sekunde wehgetan . . . und in der nächsten Sekunde war der Spaß schon wieder vorbei.” - Ranucolo

"Der Sex ist nach wie vor einzigartig"

“Unsere Hochzeitsnacht war einfach toll und total witzig. Als wir ins Hotel gekommen sind, haben wir unsere neu gewonnene Freiheit sofort ausgenutzt. Als es dann auch noch “Let’s get Physical” von Olivia Newton John gespielt hat, war alles klar. In dieser Nacht hatten wir drei Mal Sex. Und auch 35 Jahre später laufen wir sofort ins Schlafzimmer, wenn wir den Song hören. Der Sex ist nach wie vor einzigartig.” - bethesda1313

"Es war irgendwie auch lustig"

“Ich würde sagen es war eine solide 10/10 - allerdings nicht wegen des Sex’. Es war wirklich nicht der beste Sex meines Lebens. Nicht mal annähernd. Aber es war so aufregend diese neue, einzigartige Sache mit meinem Ehemann auszutesten. Und selbst, wenn ich keinen atemberaubenden Orgasmus hatte, war es einzigartig und irgendwie auch lustig.” - Inexperiencedascrap

"Wir waren immer ehrlich zueinander"

“Ich bin hier eindeutig in der Unterzahl, aber ich fand´s toll. Wir waren immer ehrlich zueinander, auch was unsere Erwartungen an Sex betrifft, was wir dabei gegenseitig voneinander erwarten. Zum Glück hat mir mein bester Freund davor noch ein paar Tipps gegeben, damit ich nicht zu früh komme. Das war wirklich notwendig und nützlich.” - I_am_not_a_burrito

"Ich habe eine halbe Tube Gleitgel mitten im Bett verspritzt"

“Unser erstes gemeinsames Mal war eine Katastrophe. Tatsächlich ist ein fremdes Paar in unsere Zimmer gekommen, als wir gerade nackt waren. Das Hotel hat nämlich unsere Zimmer getauscht und vergessen, die Schlüssel des anderen Paar ebenfalls zu tauschen. Ich habe dann doch ein bisschen gebraucht, um wieder runterzukommen. Beziehungsweise hoch - ich selber war nicht wirklich nervös, aber ich hatte Schwierigkeiten, eine Erektion zu bekommen. Außerdem habe ich die halbe Tube Gleitgel mitten im Bett verspritzt. Heute können wir drüber lachen.” - poptartburner

Unsere erste gemeinsame Nacht war mehr als enttäuschend

“Wir hatten natürlich nicht von Anfang an tollen Sex (meine Vagina war zu eng und nicht feucht genug und er hielt auch nicht gerade lange durch), aber das hat nichts gemacht. Wir haben offen darüber geredet, wir haben viel Zeit miteinander verbracht, einander berührt, einfach die Gegenwart des anderen genossen und viel zusammen gelacht. (wir haben zum Beispiel Schere-Stein-Papier darum gespielt, wer zuerst seine Kleidung auszieht.) Ganz ehrlich: was den Sex betrifft war unsere erste gemeinsame Nacht mehr als enttäuschend, aber wir haben uns nicht nur auf den Sex gefreut, sondern vor allem darauf, miteinander verheiratet zu sein.” - GetOutTheWayBanana

