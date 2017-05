Bar Refaeli ist schwanger - und auch ohne Make-up strahlend schön

Model Bar Refaeli (31) lässt es sich aktuell in Thailand gut gehen und versorgt ihre 2,5 Millionen Instagram-Follower fleißig mit Urlaubs-Schnappschüssen. Auf ihrem neuesten Foto strahlt das Model ungeschminkt in die Kamera. Mit Strohhut und aufgeknöpfter Bluse posiert sie am Strand. Zu ihrem blauen Bikini-Oberteil kombiniert sie eine bunte Kette. Doch das schönste Accessoire der Israelin ist am unteren Bildrand zu erkennen: ihr wachsender Babybauch.

Klar, dass ihre Fans da regelrecht ins Schwärmen geraten. "So eine natürliche Schönheit!" oder "Du siehst einfach umwerfend aus", ist in den Kommentaren unter anderem zu lesen. Refaeli verkündete im März ihre zweite Schwangerschaft. Mit ihrem Mann Adi Ezra (42) hat sie bereits eine gemeinsame Tochter, die im August 2016 zur Welt kam.