Neil Patrick Harris: So süß gratuliert er seinem Ehemann David Burtka zum Geburtstag

"Alles Gute zum Geburtstag, David. Du bist der glorreichste Ehemann, Vater und Mensch, den ich je erlebt habe. Meine Liebe und Wertschätzung für dich sind unermesslich. Möge dies dein bestes Jahr sein!"

Dass Neil Patrick Harris (43, "How I Met Your Mother") auf Instagram immer wieder zeigt, wie sehr er Ehemann David Burtka (42) liebt, ist inzwischen bekannt. Nun hat er eine weitere zuckersüße Liebesnachricht gepostet. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Auf einem Foto sieht man Burtka mit den gemeinsamen Kindern Harper Grace (6) und Gideon Scott (6) sowie einer riesengroßen Geburtstagstorte. Burtka wurde am gestrigen Tag 42 Jahre alt. Er und Harris sind seit 2014 miteinander verheiratet.

Happy Birthday, David. You're the most glorious husband/father/person I've ever had the pleasure of knowing. My love and appreciation for you is immeasurable. May this be your best year yet! xoxo @dbelicious Ein Beitrag geteilt von Neil Patrick Harris (@nph) am 29. Mai 2017 um 17:26 Uhr

Sie sind ein Fan von Neil Patrick Harris? Bestellen Sie hier sein Buch "Neil Patrick Harris: Choose Your Own Autobiography"