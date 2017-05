George Clooney muss daheim bleiben: Die Zwillinge sind fast da

Viel fehlt nicht mehr, dann ist Hollywood-Star George Clooney (56, "A World Beyond") Vater von Zwillingen. Deshalb ließ der Schauspieler am Sonntag auch die Verleihung des Aurora-Preises zur Förderung der Menschlichkeit ausfallen. Die Zeremonie wäre in Armenien gewesen. Neben vielen Persönlichkeiten, die sich für humanitäre Hilfe engagieren, gehört auch Clooney zum Auswahlkomitee.

In einer Videobotschaft erklärte der 56-Jährige laut "Mail Online", er wäre wirklich gerne gekommen. Aber wenn seine Frau die Zwillinge bekommen würde, während er dort sei, könnte er niemals heimkommen, sagte er über seine schwangere Frau Amal (39). Der Geburtstermin der Babys soll Anfang Juni liegen. Das Paar ist seit September 2014 verheiratet, es sind die ersten Kinder für die beiden.

