Cro bald ohne Panda-Maske? Neues Video sorgt für Spekulation

Cro ("Whatever") ist zurück! Und mit ihm die Spekulationen. Denn in dem Musik-Video zu seiner neuen Single "Baum", das der Rapper aus Stuttgart am Montagnachmittag über seine Facebook-Seite veröffentlichte, ist er zum allerersten Mal ohne seine berühmte Panda-Maske zu sehen. Hat der 27-Jährige etwa keine Lust mehr auf sein Markenzeichen? Oder plant er gar einen kompletten Imagewechsel?

Fakt ist, dass die Fans den Rapper auch im neuen Clip nicht zu Gesicht bekommen. Denn statt der Maske trägt er einen überdimensionalen Cowboy-Hut und wird nur von hinten oder aus einem Blickwinkel gefilmt, in dem sein Gesicht nicht zu sehen ist. Allerdings überfährt sein Ich ohne Panda-Maske am Ende mit einem weißen Auto - vermutlich ein alter Lotus Esprit - sein anderes Ich mit der Panda-Maske.

"Man sieht in dem Video teilweise seine Kindheit und dann noch Ausschnitte von der Cro-Tour. Zum Schluss überfährt er 'Cro', was für mich wie das Ende von Cro aussieht und auf Spotify bei der Version hört man am Ende einen Atemzug, was einen Neuanfang bedeuten kann", spekuliert einer der Kommentatoren unter dem Facebook-Video.

Es könnte also gut sein, dass der Rapper, der 2011 als Panda mit dem Song "Easy" berühmt wurde, erwachsen geworden ist und keine Lust mehr darauf hat, sich zu verstecken. Dafür spricht auch der Sound seiner neuen Single. Während der Anfang noch als typische "Cro-Musik" eingeordnet werden kann, wird das Lied zum Ende hin ruhig und künstlerischer. Auch die sonst für Rap-Songs typische Hook fehlt komplett. Man darf also gespannt sein, was da noch alles kommt...