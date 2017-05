EIL: SPD-Generalsekretärin Barley soll neue Bundesfamilienministerin werden

Party member Katarina Barley addresses the Social Democratic Party (SPD) party congress in Berlin, Germany, December 11, 2015. REUTERS/Fabrizio Bensch | Fabrizio Bensch / Reuters

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley soll nach dpa-Informationen neue Bundesfamilienministerin werden. Barley solle Manuela Schwesig nachfolgen, die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern werden soll, hieß es am Dienstag in SPD-Kreisen.

Die Entscheidung über das Ministeramt soll noch im Laufe des Tages bekanntgegeben werden. Zuvor hatte Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) seinen Rückzug aus gesundheitlichen Gründen angekündigt.