Franz Müntefering: "Die Jungen sollen sich ihre Zukunft nicht zerdeppern lassen"

(GERMANY OUT) Franz Müntefering (Ehemaliger Bundesminister und Parteivorsitzender, SPD) in der ARD-Talkshow 'GÜNTHER JAUCH' am 19.01.2014 in Berlin Thema der Sendung: Mein Tod gehört mir! Ð Gibt es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben? (Photo by Müller-Stauffenberg/ullstein bild via Getty Images) | ullstein bild via Getty Images