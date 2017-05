Scott Disick soll Kourtney Kardashian nur benutzt haben

In Cannes turtelten Schauspielerin Bella Thorne (19, "Duff - Hast du keine, bist du eine") und Unternehmer Scott Disick (34) erst vor kurzem ganz ungeniert miteinander. Doch nun sieht es so aus, als hätte Disick die 19-Jährige nur benutzt. Er soll die Schauspielerin laut "TMZ" in dem Glauben gelassen haben, er wolle tatsächlich etwas von ihr. Doch in Wirklichkeit wollte er einfach nur mit einer jungen Frau an seiner Seite bei den Filmfestspielen aufschlagen.

Während sie auf einer Veranstaltung war, soll er sich dann bereits mit der nächsten Dame vergnügt haben. Die 19-Jährige verkündete daraufhin via Twitter, dass dieses schicke Cannes-Leben nichts für sie sei und sie mit dem Ex von Kourtney Kardashian (38) nicht mehr spreche. Alles PR oder waren echte Gefühle im Spiel? Der Kardashian-Clan dürfte so oder so wenig Gefallen an Disicks Playboy-Verhalten finden.

Serien und Filme mit Bella Thorne gibt es hier