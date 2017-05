"Naked Attraction" im Live-Stream: "Dating hautnah" online sehen, so geht's - Video

Die vorerst letzte Ausgabe von "Naked Attraction - Dating hautnah" steht am Montag an - auch im Live-Stream

Ein Single betrachtet die nackten Körper der Interessenten

"Naked Attraction" im Live-Stream: RTL 2 setzt auf nackte Tatsachen: In der neuen Show "Naked Attraction - Dating hautnah" präsentieren sich die Kandidaten hüllenlos. Das Interesse daran ist bisher hoch, die Reichweite für den Sender ungewöhnlich hoch.

Das (Erfolgs-) Konzept: Ein Single und sechs Kandidaten, die jeweils in einer Boxen stehen und sich schrittweise entblättern. Ihr Gesicht wird erst ganz am Schluss enthüllt. Bis dahin sind nur Po, Schultern oder Becken Anhaltspunkte für den Single, wen er wohl näher kennenlernen möchte und wen er eher uninteressant findet.

Neben nackten Körpern verspricht RTL 2 auch wissenschaftliche Fakten rund ums Thema Partnerwahl, die den Zuschauern verständlich machen sollen, was hinter sexueller Anziehung steckt.

"Naked Attraction" im Live-Stream sehen - so geht's

Doch bereits an diesem Montag kommt die vierte und damit vorerst letzte Folge mit Moderatorin Milka Loff Fernandes. RTL 2 zeigt die finale Ausgabe am 29. Mai um 22.15 Uhr - und zwar im Fernsehen und im Live-Stream. Diesen bietet der Sender zum Beispiel über seinen Streaming-Dienst “TVnow“ an, jedoch fällt nach einem kostenlosen Probemonat eine monatliche Abo-Gebühr an.



Das RTL-2-Programm könnt ihr auch auf Streamingportalen online sehen - und zwar im Rahmen eines kostenpflichtigen Premium-Abos, das jedoch noch weitere Sender umfasst:

Kostenlos ist jedoch die Nutzung der Mediathek des Senders: Dort bietet RTL 2 die Folgen von "Naked Attraction" nach der Ausstrahlung als Video-on-Demand an.

