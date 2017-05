Miranda Kerr und Evan Spiegel: So haben die beiden geheiratet

Die Gerüchte haben sich bestätigt: Model Miranda Kerr (34, "So kommst du mit dem Leben klar") und Snapchat-Gründer Evan Spiegel (26) haben sich am Samstagabend (Ortszeit) tatsächlich das Jawort gegeben. Wie das US-Magazin "People" und das Klatsch-Portal "TMZ" berichten, wurden die Gäste in Limousinen und Vans nach Los Angeles zu Spiegels privater Zwölf-Millionen-Dollar-Villa chauffiert, wo die Hochzeit im Garten stattfand. Da die Fahrzeuge verdunkelte Scheiben hatten, ist bisher nicht bekannt, welche Promis sich unter den Gästen befanden.

Die Hochzeitsfeier soll den Berichten zufolge im kleinsten Familien- und Freundeskreis stattgefunden haben. Insgesamt sollen nur rund 40 Gäste bei der aufwendigen, aber klassischen Trauung anwesend gewesen sein. "Miranda war sehr involviert. Sie hat einen guten Geschmack und wusste genau, was sie wollte", gab ein nicht näher genannter Insider preis. Über den Dresscode der Hochzeitsgesellschaft berichtet "People", dass die Damen bodenlange, farbige Kleider trugen, während die Herren klassisch im Anzug kamen.

Das Buch "Du hast die Power!" von Miranda Kerr können Sie hier bestellen

Kein Sex vor der Ehe

Kerr und Spiegel lernten sich 2014 auf einer Dinner-Party in New York kennen. Die Verlobung folgte im Juli 2016. Anfang des Jahres hatte Kerr in einem Interview mit "Times" verraten, dass sie und Spiegel mit dem Sex bis zur Ehe warten wollten, da ihr Partner sehr traditionell sei. Außerdem erklärte sie, dass sie sich gemeinsame Kinder wünschen.

Der 34-jährige "Victoria's Secret"-Engel hat bereits einen sechsjährigen Sohn namens Flynn aus der Ehe mit Orlando Bloom (40, "Fluch der Karibik"). Mit dem Schauspieler war Kerr von 2010 bis 2013 verheiratet.