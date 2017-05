Hochzeitsblog schreiben: So funktioniert das Tagebuch 2.0

Nachdem ich eben einen super leckeren Donut 🍩 gefrühstückt habe, musste ich sofort wieder an solch eine tolle Donut-Wall für unsere Hochzeit denken 😍 eine Überlegung ist das echt wert 🤔😅 naja, wir haben ja noch genug Zeit um uns darüber Gedanken zu machen 😊 #instabraut #instabräute #instabraut2018 #instabräuteclub2018 #instabridesclub2018 #instabräutechallenge #wedding #wedding2018 #bride #bridal #bride2018 #bridetobe #bridetobe2018 #weddingplanning #weddingblog #hochzeit #hochzeit2018 #braut #braut2018 #hochzeitswahn #hochzeitsblog #hochzeitsplanung #travelthemedwedding #travelthemed #donut #donutwall

Ein Beitrag geteilt von BRIDE to be 2018 ❤ (@bride_to_be_2_0_1_8) am 28. Mai 2017 um 2:48 Uhr