Halle Berry hat eine sexy Botschaft an ihre Fans

Nach drei gescheiterten Ehen hat Halle Berry (50, "Extant") offenbar mit den Männern abgeschlossen. Ihre Botschaft auf Instagram ist jedenfalls mehr als eindeutig. Mit einem zerrissenen T-Shirt posiert die Oscarpreisträgerin dort auf einem Schnappschuss. Mehr noch als die blanke Haut, die durch die Risse blitzt, sticht jedoch der schwarze Schriftzug auf dem weißen Shirt ins Auge.

"No more boyfriends" ("Keine Männer mehr") ist dort zu lesen. "Der Sommer naht... putzen wir uns wieder richtig raus, Ladys! Machen wir's wie @justmike", kommentiert sie das Bild. Das Shirt ist offenbar von Michael E. Reids Buch "The Boyfriend Book" inspiriert. Darin versucht er Frauen davon zu überzeugen, das Wort "Boyfriend" aus ihrem Leben zu streichen.

Summer's coming... let's shine up our crowns ladies! Let's do it like @justmike_ Ein Beitrag geteilt von Halle Berry (@halleberry) am 27. Mai 2017 um 12:30 Uhr

Kein Glück mit den Männern

Halle Berrys letzte Scheidung liegt noch gar nicht so lange zurück. Erst im Dezember 2016 wurde das Ehe-Aus mit Schauspieler Olivier Martinez (51, "Untreu") offiziell besiegelt - die Ehe hielt nur zwei Jahre. Zuvor war Berry mit dem Baseballspieler David Justice (51, 1992-1997) und dem Sänger Eric Benét (50, 2001-2005) verheiratet. Aus ihrer Ehre mit Martinez stammt ihr Sohn Maceo (3), ihre neunjährige Tochter Nahla aus ihre Beziehung mit ihrem Ex-Verlobten Gabriel Aubry.